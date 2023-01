UUS PEALKIRI? ⟩ Kasutajad on Hispaania Netflixi tõlkimise apsakast hämmingus. «See on suurim kultuurišokk.»

Netflixi uue dokumentaalsarja «Harry & Meghan» ilmumine on vallandanud Tiktokis tormi, kuid mitte sel põhjusel, miks arvata võiks. Tiktoki kasutaja Sofia oli jahmunud, kui nägi, et Hispaania Netflix tõlkis sarjas prints Harry nime. Postitus levis kiiresti üle maailma, tekitades omamoodi kultuurikokkupõrkeid. Mõned inimesed väljendasid selle ootamatu tõlke üle hämmastust, teised aga kaitsesid Netflixi, vahendab The Sun.