AITA LEIDA ⟩ Tartu perekonna aasta algas traagiliselt: ilutulestikust paanikasse sattunud koerake murdis koduuksest välja

«Kurb oli, et oli ka negatiivset...» ütleb Andra. «Kui ma ütlesin, et koer oli toas, siis öeldi irooniaga, et toal on uksed, neli seina ja aknad, et mis mõttes pääses toast. Aga kui te kukute trepil jalaluu katki, siis saaks ka parastada, et kas sa ei oska kõndida,» ütleb Andra. «Õnneks neid repliike oli vähe, inimesed on pigem toetavad.»

«Praegu jagatakse minu postitust ja hea sõnaga toetatakse. 17-aastane tütar oli öö otsa üleval ja guugeldas, et kui on arg koer, siis ta liigub öösel ja varahommikul. Poeg ütles, et hea oleks jagada infot postiljonidele ja kojameestele ehk...» räägib Andra. Ühendust on võetud ka varjupaigaga, kuhu paraku Lunat viidud pole.

Andra tõdeb, et Luna oli juba pool õhtut närvis ja ärev olnud. «Mul pole ükski koer varem nii arg olnud, aga paar tundi enne, kui hakkasid väiksed paugutamised, oli ta juba väga närviline ja ärev.»

Koera välimust kirjeldades puhkeb Andra nutma. «Tal on punane kaelarihm kaelas... ja tal on kodus ootamas nii palju kostüüme, just ostsin uue kampsuni ja mänguasja.»