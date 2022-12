ESIMENE BEEBIPILT ⟩ «12 tundi ja maailma suurim kingitus!» Stefan ja Victoria said pisitütre vanemateks!

Stefan jagas rõõmustavat uudist neljapäeva õhtul oma Instagramist koos esimese beebipildiga.

28. detsembril sündinud pisitütar sai nimeks Maya! «Uskumatud,» kirjeldas Stefa oma emotsioone päev pärast tütre sündi Elu24-le.

«Tahan lihtsalt kohe öelda, et Victoria on tõeline kangelane ja kõik Teie naised, kes on seda läbi teinud,» kirjutas värskelt isaks saanud Stefan ühismeedias. Rõõmustava uudise jagamise järel tõdes Stefan emotsionaalselt: «Tänan jumalat, et ma sain tema kõrval olla sellel tähtsal hetkel. 12 tundi ja maailma suurim kingitus ja samaaegselt ka šokk, sest mulle vaatab otsa MINU LAPS, mis tähendab, et minust on saanud PAPS! Uskumatu.»

Viljandist pärit laulja Stefan ja tema kallim Victoria Koitsaar teatasid augustis, et on lapseootel! Noored teadsid juba Eurovisiooni lauluvõistluse ajal, kus Stefan Eestit looga «Hope» esindas, et ootavad last. «Õnneks siis veel kõhtu näha ei olnud,» rääkisid tulevased lapsevanemad suvel.

Stefani kallim Victoria on pärit Tallinna lähedalt Arukülast. Igapäevaselt töötab ta ühes raamatupidamisettevõttes finantsanalüütikuna, kuid tegeleb ka tantsimisega, mida ta on harrastanud juba 20 aastat.