Viimsi elaniku kannul kõndis šaakal? «Ei taha hirmutada, aga igaks juhuks jagan...»

Viimsilase postitust kommenteerinud Kristjan ütleb, et tema on šaakalit koguni umbes kümme korda näinud: «Arvasin, et suurem rebasepoiss, aga ju siis on šaakal, öösiti luusib üleval jalkaväljaku ümber jäneseid, kes käivad õuna söömas.»

Leena avaldab veel mõned detailid õhtuse jalutuskäigu kohta. «Inimesi kusagil sealkandis peale minu liikumas näha polnud. Aga Coccodrillo juures olid mõned lapsed tiigi juures toimetamas. Kui ulgumine lähemale tuli, siis oli see umbes laste juures ja peale seda hakkasid lapsed kiljuma. Ja siis nägin seda tegelast üle tee minemas kraavi, mis oli pime ja ulatus minu kõrvale välja. Autoteeni oli mul veel tükk maad minna. Mõtlesin, et äkki on neid rohkem,» rääkis ta Elu24-le.

Heiki Valner: kliima soojenemine toob šaakalid Eestisse

Loomakaitsja ja MTÜ Loomapäästegrupp asutaja Heiki Valner ütleb, et šaakaleid on Eestis erinevates kohtades näha küll. «Kliima läheb soojemaks ja nad tulevad siiapoole,» ütleb ta. «See pole midagi erilist. Inimese hirm võib suur olla, kuid eks Viimsi ongi mets. Viimsi laieneb ja seal elades tuleb arvestada sellega, et võidakse kohata metsloomi,» räägib Valner.

Loomapäästegrupi juht Heiki Valner Foto: Sander Ilvest