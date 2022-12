Kristina Pärtelpoeg MyHitsist lahkumisest: olin šokis ja mõtlesin, et tahan siit ruumist välja saada

Kristina Pärtelpoeg andis 6. detsembril teada, et pani maha ameti MyHitsi raadio saatejuhina. «Gossip'it ei ole, lihtsalt ma ütlen kõigile, et igal asjal on oma aeg ja piirid ja koht ja ma tunnen, et minu aeg MyHitsis sai täis ja kui üks uks sulgeb, siis teine avaneb,» ütles Kristina toona. Tundub aga, et midagi jäi rääkimata, sest värskes taskuhäälingus pajatab Pärtelpoeg raadiost lahkumise tagamaadest.