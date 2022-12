«See kuupäev on märgilise tähendusega!» Saate «Naabrist parem» võitjad Mari-Anne ja Eero abiellusid teisel jõulupühal

Eero ütleb, et tema pikaaegne soov on olnud abielu registreerida just 26. detsembril. «See kuupäev on minu jaoks ka märgilise tähendusega,» märgib Eero. Nimelt sai ta sel kuupäeval öelda, et on pool oma elust olnud koos Mari-Annega. Eero ütleb, et pulmapidu kui sellist plaanivad nad ühel või teisel moel siiski alles korraldada, kuid ametlikuks päevaks sai just see tähtis ja märgiline päev.