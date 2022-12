Anne Veski: kõige õudsam ongi see, et sa lähed koju ja seal ei ole mitte kedagi

«Olen oma elu üle järele mõelnud ja ma pole praktiliselt üksi elanudki, esimest korda läksin mehele 21-aastaselt ning mul on kogu aeg olnud keegi kõrval. Benno oli minu kõrval 40 aastat,» ütles Anne Veski heategevussaates «Jõulutunnel». Ta lisas, et mõtetes võid ükspuha milleks valmis olla, aga selleks ei ole kunagi valmis. «Kõige õudsam ongi see, et lähed koju ja seal ei ole mitte kedagi.»

Naine tunnistas, et koroonaaeg mõjus tema ja Benno suhtele hästi, kuna paar sai kahekesti koos kodus aega veeta. «See oli tore,» tõdes ta ja mainis, et sel aastal sai ta teada, et ta on tugev ning saab hakkama. «Ma oskan ise kõike teha, ma ei oska keerukaid toite teha, see tuli Bennol hästi välja, aga see, et liha ahju panna või ahjukartuleid teha, sellega saan väga hästi hakkama, nälga ma ei jää, ärge muretsege.»