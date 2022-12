KLÕPS ⟩ Kes tõmbas Pätsile mütsi pähe: «Päkapikumüts! Päriselt?»

Eesti Vabariigi väljakuulutaja, esimese valitsusjuhi ja presidendi Konstantin Pätsi monument paigutati Estonia teatri ajaloolisele Uuele turule alles tänavu oktoobris. Mälestusmärgi rajamiseks korraldas MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum korjanduse ning nemad sõlmisid ka lepingu Tallinna linnavalitsusega, et ausammas saaks püstitatud just Estonia teatri taha. Töö, mis kannab nime "Riigipea» on raiutud Rootsist hangitud graniidist ja mälestusmärgi alus on vooderdatud Hiina graniidiga ning selle autor on kujur Virgo Värnik ja arhitekt Toivo Tammik.