VIDEO ⟩ Talvetorm Elliot ähvardab ameeriklaste jõulud tuksi keerata

Vaikselt ookeanilt jõudis 20. detsembril USA läänerannikule külm front, mis liigub üle kontinendi itta. Meteoroloogid andsid talvetormile nimeks Elliott ja selgitasid, et sellist keerulist ilma tuleb ette kord põlvkonna jooksul.

USA meedia teatel näitavad ilmakaardid, et õhutemperatuur on mitmes paigas miinus 20 kuni miinus 30 kraadi ning külma on tunda Texase lõunaosani. Viimati olid USAs keskmisest madalamate temperatuuridega jõulud 1980. aastate lõpus.