«Terve meeskond kohe!» Nõmme vahele uitama läinud Mailis Repsi koerad panid kogukonnagrupi kihama

«Mul oli pilti nähes esimene mõte, et kana on seltskonnast puudu,» naljatas üks Facebooki grupis, kus jagati fotot tänaval uitavatest koertest. Mõni hetk hiljem selgus, et tegu on Mailis Repsi neljajalgsetega, kes on varemgi plehku pannud ja seeläbi leheveergudele sattunud.