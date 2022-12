VIDEO ⟩ Havail kaduma läinud naise kohta selgus tõde

8. detsembril sai Maui politsei kõne Keawakepu rannas asuvalt mehelt, kes oli näinud haikala korduvalt mööda ujumas, kui ta oli koos oma naisega snorgeldamas. Mehe sõnul õnnestus neil hai eemale peletada, kuid koos haikalaga kadus ka naine. Kuna mehel ei õnnestunud teda üles leida, läks ta kaldale ja kutsus abi. Naist hakati aktiivselt otsima, kuid tulemusteta. Siiski välditi järelduste tegemist juhtunu kohta ning kuigi hai rünnak tundus tõenäoline, ei leidnud see kohe kinnitust.

Nüüd kinnitasid ametivõimud, et tõepoolest ründas snorgeldama läinud ja seejärel kadunud naist hai ning naine suri rünnaku tagajärjel. Uurijad järeldasid, et naise kadumine oli traagiline õnnetus ning palusid lähedaste leina arvesse võttes mitte levitada ega uskuda ebatäpseid ja vandenõuteoorialikke kommentaare selle juhtumi kohta, vahendab People .

Selgus, et 60-aastane naine kadus, kuna teda ründas hai. Nii järeldasid mitu asutust, kes seda juhtumit uurisid. Naine oli pärit Washingtonist ning oli tulnud kaunile Maui saarele puhkusele. Mees ja naine olid snorgeldades kaldalt 45,72 meetri kaugusel. Üks rannas viibinud isik oli näinud, kuidas haikala midagi sõi ning tema ümber oli vesi punane. Ka naise abikaasa pani tähele, et röövkala ümber oli midagi punast.

Pealtnägija rääkis, et nägi, kuidas mees ja naine snorgeldama läksid. Mõne aja pärast märkas ta vees hiigelsuurt haid ning hakkas paari otsima, et neid hoiatada. Siis aga nägi ta punast laiku vees ja karjus mehele, et ta kiiresti välja tuleks. Naist enam näha polnud. Kadunud naise surnukeha pole veel leitud.