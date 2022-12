JUBA OTSAS? ⟩ Lugeja küsib: kas Tallinnas toimuvale The Weekndi kontserdile polegi enam pileteid saada?

«Tahtsin jõulukingiks õetütrele osta The Weeknd kontserdi pileti, aga näitab, et kõik juba välja müüdud. Kuid see tundub Eesti kohta ebausutav,» kirjutas Janek Elu24 toimetusele ja palus uurida, kas tõesti pole enam pileteid saada 12. augustil 2023 Tallinna lauluväljakul toimuvale kontserdile «The Weeknd: After Hours til Dawn Tour».

Kontserdi korraldab Live Nation Estonia, kelle sõnul on eestlaste huvi meelelahutuse vastu suur. «Pärast mitut aastat vaiksemaid aegu saavad piletimüüja ja Baltikumi suurim kontserdikorraldaja kui ühest suust tõdeda: eestlastel läheb hästi, muretsema ei pea! Isu ja janu live-meelelahutuse järele on alles.»

«Rahva janusust saab ikka võrrelda turule pakutavate live-show'de arvuga,» kinnitab Piletilevi juht Sven Nuutmann . «2021. aasta sügisel ei olnud veel korraldajad ega ka artistid selgusele jõudnud, millal piirangud kaovad, kuidas keskkond muutub. Tänavu on näha selget aktiveerumist. Õhus on tunda live-sündmuste pakkumise ja seeläbi ka külastuste uusi rekordeid,» ütleb Nuutmann.

Sama näevad kontserdikorraldajad Live Nationist, et inimeste huvi suurürituste ja meelelahutuse vastu on suur. Sel aastal korraldati 52 show’d ja müüdi kokku umbes 120 000 piletit. Live Nationi peapromootor Eva Palm ütleb, et ühe järgmise aasta tähtsündmuse, The Weekndi kontserdi piletid on välja müüdud.