ETTEVAATUST ⟩ Katuselt kukkuvast lumest napilt pääsenud Kalamaja elanik: parem tilk vett krae vahel kui jääkamakas peas

«Ma ei tea, mis mind täna hommikul hoidis, et see laadung lund ja jääd, mis ühelt Soo tänava katuselt alla sadas, mind ei tabanud. Ma teadsin, et see võib sellise ilmaga juhtuda, seega hoidsin majadest võimalikult kaugele, aga need tükid tabasid maad täpselt samas kohas, kus ma paar sekundit varem olin. Sain õppetunni, et targem on hoida maja seina lähedale. Seal on küll ebameeldivalt märg, aga parem tilk vett krae vahel kui jääkamakas peas (uus Kalamaja vanasõna).»