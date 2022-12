PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 21. detsember: Ambur peaks rahaasjad luubi alla võtma, Neitsi hing ihkab midagi vahvat

Tähelepanu on tööasjadel. Jõuad veel enne pühi teha olulisi samme karjääri arendamiseks ja koostööpartnerite leidmiseks.

Ole avatud, pane tähele märke ning kuula, mida teistel on sulle öelda. Küllap jõuab sinuni oluline teave, õpid midagi uut.

Võta aega selleks, et lõpusirgele jõudnud aastast kokkuvõtteid teha. Hästi tähtis on märgata, mida keerulised ajad sulle õpetavad.

On lootust, et saad partnerlussuhetes probleeme klaarida. Seda aga siis, kui sa vaid ise oled valmis teise inimese seisukohti rahulikult kuulama ja mõistma.

Sulle meeldib tegevuses olla, asjaajamist on ilmselt erakordselt palju. Enne pühi on ju vaja veel sada asja valmis jõuda!

Tahaksid tööasjad juba sinnapaika jätta ja pühade ettevalmistamisele keskenduda. Kodus pere keskel on hästi mõnus olla!

Tunned end heas vaimses vormis olevat. Sul on iga asja kohta oma arvamus, paugutad selle välja ka siis, kui teised kuuldagi ei taha.

Rahaasjad tasub luubi alla võtta. Ehk on sul mingid arved maksmata või raamatupidamine sassis – säti nüüd kõik joonde.

Hilisõhtul kell 23.48 jõuab Päike Kaljukitse märki – see on ühtlasi talve algus! Kätte on jõudmas aeg, mil saad tähelepanu keskmes särada.