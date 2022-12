VIDEOINTERVJUU ⟩ «Õhus on rokki» auhinna pälvinud Terminaator: plaanid on suured

Jaagup Kreem ütleb, et Elmari raadio on alati olnud Eesti muusika suur toetaja. «Usun, et meie, Eesti artistid, aitasime Elmari raadio nii heaks nagu ta täna on,» ütleb artist. Kreem usub, et ehe muusika ei kao maailmast nii pea ning on hea, et ka noored oskavad sellest lugu pidada.