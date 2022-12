AEGADE SUURIM SÕU ⟩ Tänavune muusikaauhindade gala pakub rohkelt üllatusi

«Tuleb väärikalt tunnustada nii neid, kes on sel aastal muusikat teinud, kui ka neid, kes on 25 aasta jooksul väsimatult Eesti muusikasse panustanud. Sel korral on võistlusel ajaloo kõige rohkem kategooriaid, me anname välja rekordiliselt 20 auhinda, mille saajad on välja valinud läbi aegade suurim, 200 liikmega žürii,» rääkis Pandre ja avaldas, et õhtujuhtidele lisandub mitmeid üllatusesinejaid ja lavale astuvad Eesti parimad artistid.