PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 16. detsember: Neitsi ümber on palju häid inimesi, Kalad on südikad ja tegusad

Elutempo on kiire, asjaajamist ja erinevate inimestega suhtlemist on palju. Raha- ja äriasjus saad teha edasiviivaid muudatusi.

Kipud emotsioonide ajel ostma asju, mida sul tegelikult vaja pole või maksma asjade eest rohkem, kui need on väärt.

Meeleolu on hea, energiatase kõrge ja eneseusku küllaga, nii on kerge uusi ettevõtmisi alustada. Võimalusi on oodatust rohkem.