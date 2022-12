Uus aasta on kohe saabumas ning sellega kaasnevad ka paljud muutused taevaseisudes, mis toovad erinevatele sodiaagimärkidele erinevaid kogemusi. Kuid alati tuleb pidada meeles, et keegi pole vaid tema päikesemärk – seetõttu leiab täpsemaid vastuseid üksnes sünnikaardist.

Et mõista, mis toimub inimese finantsilise seisundiga, tuleb uurida sünnikaardis 2. (ise teenitud raha) ja 8. maja (jagatud ressursid, teistelt saadud või teistele antud raha) - kas mõni planeet satub uuel aastal neid külastama, mis toimub majade valitsejate ja majades asuvate planeetidega. See kõik kokku aitab saada aimu, milline majanduslik seisukord ees on ning kas on oodata suuremaid muutusi või mitte.