PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 15. detsember: Kaksikutel võib avaneda eriline võimalus raha teenimiseks, Vähi tunded on kuumad

Kunagi maha vaikitud probleemid on tegelikult siiski olemas. Sul ei jää muud üle, kui need selgeks rääkimise teel lahendada.

Kired möllavad, tunded on kuumad. Kui sa end ei kontrolli, võid käituda egoistlikult, oodata teiselt rohkem, kui ise vaevud vastu andma.

Sinus on pulbitsemas energia, see sunnib sind tegutsema. Hea meelega täidad kohustusi, mis on mingil viisil seotud lähedastega.