PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 14. detsember: Sõnnil tasub tervisele tähelepanu pöörata, Lõvi vajab hingamisruumi

Positiivset energiat annab lähedastega suhtlemine. Võta elu rahulikult ja tunne rõõmu sellest, mis on sul olemas.

Armastuse teema on sinu jaoks kõige olulisem, sellegipoolest on sul praegu keeruline õnnelik olla – pabistad liiga palju.

Oled küll tubli ja sinu plaanidki on läbimõeldud, sellegipoolest tekib takistusi. Nendest üle saada aitab visa, distsiplineeritud tegutsemine.

Vajad hingamisruumi ning kui partner seda ei võimalda, muutud rahutuks ja ärritud kergesti. Sulle tundub, et parem on seal, kus sind ei ole.

Võid kergesti kiusatustele järele anda. Eelistad seda teed, mis on kergem, kuigi see ei pruugi tulevikku silmas pidades olla tark valik.

Kuigi sinu tutvusringkond on lai, on tõeliselt usaldusväärseid ja igas olukorras toetavaid sõpru üsna napilt. Nende väheste jaoks leia aega.

Päev sobib loominguliseks tegevuseks, intuitsioon on tugevam kui mõtlemisvõime. Samas pole aga rahaasjade ajamiseks hea aeg.

Päike on kvadraadis Neptuuniga, mistõttu emotsioonid võivad sinu arusaamist ümberringi toimuvast omajagu ähmastada.

Sinu hing on rahutu ja nõudmised partnerile nii kõrged, et kuitahes ilusal, heal ja tublil inimesel on raske nendele vastata.