PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 10. detsember: Kalade süda on õrnadest tunnetest tulvil, Jääral valitseb koduses elus idüll

Koduses elus valitseb idüll. Sul on lihtne ennast avada, rääkida oma unistustest ja kartustestki – lähedased inimesed mõistavad sind.

Hea oleks sõpradega koos aega veeta, rääkida südamest südamesse, ilma et peaks kuhugi kiirustama või argimuredega pead vaevama.

Kui sul on sugulaste või tuttavatega lahkarvamusi olnud, võta ette asja selgitamine. Kui tunnetad endal süüd, palu siiralt vabandust.

Võta aega kallimaga koos olemiseks. Lihtne on teisele oma tundeid näidata, hell olla. Seksuaalsuhtedki on tulvil õrnust.

Võid muutuda tundlikuks ilu ja müstika suhtes. See on väga hea päev, et oma tundeid loomingu kaudu väljendada