OTSEFOTOD ⟩ Šampanjat voolab ojadena! «Vallalise kaunitari» vestlusõhtu koondab Pärnusse staarid ja telesarja suurimad fännid

«Kõik külalised ja suurimad fännid on tulnud Pärnusse, et istuda pidulikult Wasa Resorti ovaalsaali restoranilaudade taha. Kõik on väga pidulik, laudadel on punased roosid, šampanjat voolab jõgedena, kõigil on head tujud,» kirjeldab kohapealset meeleolu Elu24 reporter Aleksandra. Kohapeal vaadati ka suurejoonelist finaalsaadet, kus Hendrik ühele põlvele laskus.