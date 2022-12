TUNNED ÄRA? ⟩ Need 4 sodiaagimärki lihtsalt armastavad talve ja lund

Talvine aeg võib olla väga maagiline või ka hall, külm ja väsitav. See on kahtlemata sissepoole pöördumise aeg – nii nagu puud on langetanud lehed ja loodus mattunud paksu lumevaiba alla, pöördub ka inimese tähelepanu sel ajal rohkem siseelule. Ekstravertsemad inimtüübid ei jaksa ilmselt kevadet ära oodata.

See-eest mõned sodiaagimärgid oskavad oma isikuomaduste tõttu külmast ja lumisest ajast rohkem rõõmu tunda ning seda isegi kogu südamega nautida. Järgmised neli sodiaagimärki teavad, kuidas võtta talvest parim.

VÄHK

Vähk on suurim koduarmastaja ning millal veel on põhjust suurem osa aega tubaselt kodus veeta kui mitte aasta kõige lumisemal ja külmemal ajal? Vähile on see ülim nauding, kui ta saab veeta terve päeva oma lemmikpidžaamas kuuma kakaod juues ning lemmiksarju vaadates või hoopiski aknale tekkinud jääkristalle imetledes. Veelgi parem, kui ka pere või kallim on juures, et saaks nendega koos õdusalt aega veeta.

Kui läheduses on loodus, pistab Vähk hea meelega nina korraks välja ka, et sädelevat lumevaipa imetleda – ta on talvise looduse ilust väga heldinud. Seejärel kiirustab Vähk tagasi tuppa armsama kaissu sooja teki alla.

SKORPION