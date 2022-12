VANAMOELINE? ⟩ Postiga võsukese sünnipäeva kutseid saatnud lapsevanem sai ootamatu üllatuse osaliseks. «Olen liiga tige!»

Toimetuse poole pöördus pettunud Omniva klient Piret, kes oli saatnud tuleva sünnipäeva eel postiga laiali ümbrikus kutsed. Kuna need olid lapse sünnipäevapeo kutsed, siis otsustas ta lisada saadetistele juurde midagi magusat. «Panin ühe pulgakommi, kuid mõnel juhul ka kaks tükki,» räägib ema, kellele kullerfirma saatis kutsed ringiga tagasi.

«Need mahtusid ilma vaevata postkasti ja olid kerged,» selgitab Piret olukorda. Enne saatmist otsustas lapsevanem sekelduste vältimiseks ümbrikud üle kaaluda. «Ühe pulgakommiga oli 13 grammi ja kahega 22 grammi,» räägib ta, lisades, et üks postmark maksis 90 senti. Piret nendib, et kui tal oleks ikkagi soov ringiga tagasi tulnud kirjad uuesti posti panna, siis läheks see kalliks maksma, kuna ühele kirjale tuleks juurde maksta 85 senti. «Uuesti ma kutseid ei saatnud, selleks olin liiga tige, jagan käest kätte ja üle veebi.»