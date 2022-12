KA SINA? ⟩ 3 sodiaagimärki, kes peaksid oma tervist 2023. aastal rohkem hoidma

Alates märtsist peavad Kaalud hakkama tõsisemalt oma tervise eest hoolitsema. Võimalik, et nüüd tuleb võtta vastutus terviseküsimuste eest, mida seni on õnnestunud edasi lükata – enam ei saa. On vajalik, et Kaalud korrastaks oma terviserutiine ning loobuks halbadest harjumustest. Neid asju, mida sa teed hoolimata teadmisest, et need on sulle halvad – neid tuleb hakata lõpetama.