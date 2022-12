KRÕBEDAD TORKED ⟩ Prints Harry kõmuline ülestunnistus: ohverdasin kõik, mida tean, et olla oma naisega

Juttu tuli ka sellest, kuidas meedia Meghanit kohtles ja paljud kuningliku perekonna liikmed olevat öelnud, et sarnaselt koheldi ka nende lähedasi, kes olid perekonnaga liitunud. Harry rõhutas siiski, et erinevuseks oli rassiküsimus.

Ka Meghan võttis sõna ja tõdes, et paljud kuningliku perekonna liikmed käitusid suletud uste taga samamoodi nagu avalikkuses. «Kui Will ja Kate külla tulid ning ma neid esimest korda kohtasin, mäletan, et kandsin aukudega teksapükse ja olin paljajalu. Olen inimene, kes kallistab, olen alati selline olnud. Ei teadnud, et see on väga paljudele vastukarva.»

«Sain üsna kiirelt aru, et formaalsus avalikkuses kandub üle ka eraellu.»

Mõned teised kõmulised hetked:

1. Kolmandas osas nimetab Meghan nende kihluse ümber toimunut organiseeritud tõsielusaateks ja ütleb, et tema intervjuu Mishal Husainiga oli läbi proovitud. Harry tunnistab, et Meghan avaldas tema perekonnale esmasel kohtumisel muljet: «Aga fakt, et ma olin suhtes Ameerika näitlejannaga, oli ehk see, mis nende esialgset arvamust hägustas.»

2. Prints Harry võrdles Meghanit oma varalahkunud ema printsess Dianaga: «Nii suur osa Meghanist, see, kuidas ta end hoiab, on nii sarnane mu emaga. Tal on samasugune kaastunne, sama empaatia, tal on sama enesekindlus, samasugune soojus.»

3. Harry nimetas kuninglike korrespondente sisuliselt kuningliku perekonna laiendatud suhtekorralduse üksuseks. «Kokkulepe, mis on olnud olemas juba üle 30 aasta,» lisas Harry ja mainis, et meedia näeb tema traumat kui nende kontrollitavat narratiivi.

Buckinghami palee ei ole veel dokumentaalsarja kommenteerinud ning Netflixi sõnul keeldusid kuningliku perekonna liikmed selle jaoks kommentaare jagamast.