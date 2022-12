Kanal 2-s alustab ajalooline sari, mis ei lase tõsielulistel faktidel end absoluutselt segada

Hirmnaljakas ja ehk kohati ka ootamatult häiriv «Keisrinna» tituleerib end kui «aegajalt tõestisündinud lugu». Sarja idee on küll saanud ainet ajaloost enesest, kuid jääb siiski suures plaanis väljamõeldiseks.

Peaosades säravad Emmy auhindadele nomineeritud Ella Fanning ja Nicholas Hoult. Sarja tegevus toimub 1761. aasta Venemaal ja räägib keisrinna Katariina Suurest, kes oli pikima valitsusajaga naisvalitseja.

Sari saab alguse, kui nooruke ja naiivne sakslannast teismeline Katariina reisib sadu kilomeetreid jäisele maale, et seal võhivõõraga abielluda. Venemaale saabudes suudleb ta maad ning otsustab olla tark ja hea valitseja. Teismelise naiivitari unistused romantikast purustatakse aga kiiresti. Ta taipab peagi, et ta pole Venemaale saabunud, et valitseda - või isegi rääkida – vaid, et olla dekoratsiooniks keisri kõrval ja pärijaid sünnitada.

Foto: Kanal 2

Pärast keisrinnaks saamist avastab ta, et keiser Peeter on tegelikult üks isekas hellik. Katariina ise seevastu, aga intelligentne ja haritud noor naine, kes on lugenud nii Rousseau'd ja Descartes'i. Eluvõõras ja alguses liigagi romantiline Katariina leiab peagi oma õige tee õukonda hästi tundva teenija Mariali (Phoebe Fox) abiga. Koos kavandavad nad keisri kukutamist, et hoopis uute progressiivsete ideedega Katariinast saaks Venemaa ainuvalitseja.

Keiser Peetrit, keda kehastab võrratu Nicholas Hoult, kujutatakse kui hullumeelset ja ärahellitatud elumeest. Peeter valitseb vastavalt oma kapriisidele ja tujudele ning keelab nii ära näiteks habemed, sest ta on «kaasaegne valitseja». Sarja edenedes saab selgeks, et Hoult naudib selle tegelase mängimist vägagi ja tema jaoks on see ütlemata lõbus roll. Sama võib öelda Elle Fanningu kohta, kes mängib väga koomilist Katariinat, kelle iseloom kasvab noorest süütukesest naiseks, kellest saab peagi vägev Venemaa valitseja.

«Keisrinna» on ajalooline sari, mis ei lase tõsielulistel faktidel end absoluutselt segada. Tegevus leiab küll aset 1700. aastate Venemaal, kuid sarjal on kaasaegse komöödia tunnetus. Kui uhked kostüümid ja sajandite tagused hoiakud välja vahetada, võiks see kõik toimuda vabalt ka tänapäeval.