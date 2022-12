NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on väga pingeline täiskuu: vana konflikt kulmineerub

Eesolevad päevad on intensiivsed! Oleme lähenemas pingelisele ja impulsiivsele täiskuule Kaksikutes, mis seekord saabub neljapäeval ning jääb täpsesse ühendusse retrograadse Marsiga, sõjakuse planeediga. Nädala esimestel päevadel pinge üha kasvab, seejärel kulmineerub ning nädalalõpp annab märku suurest soovist lõdvestuda ning head ja paremat nautida.

Sel nädalal on vähe seise, mis meid mõjutavad. Kuid need, mis on, on väga konkreetsed.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval viibib Merkuur kvadraadis Jupiteriga, muutes eneseväljenduse julgemaks ja laiahaardelisemaks. Nähakse palju võimalikkusi ning antakse palju lubadusi, kuid hiljem selgub, et need asjad ei ole tingimata teostatavad. Sellegipoolest aitab see seis nii mõnegi kitsaskoha ületada ning suuremat pilti näha. Probleemiks on aga teisest üle rääkimine ja vähenenud võime teisi kuulata.

Neljapäeval saabub täiskuu Kaksikutes ühenduses retrograadse Marsiga - see tähendab omakorda, et Päike jääb opositsiooni Marsiga. Siin on korraga täiskuu ja nö «täismarss» ehk samal ajal kulmineerub ka Päikese-Marsi tsükkel. See täiskuu tuleb väga energiline ja impulsiivne - paratamatult on siin tegu mingisuguse võitlusega. Ilmselt juba vana võitlusega, kuna Marss on retrograadis. Nüüd võib toimuda otsustav pööre mingis konfliktis, mis on jäänud pikalt venima.