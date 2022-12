ESIMESED KAADRID ⟩ Prints Harry enda ja Meghani kõmulisest Netflixi sarjast: keegi ei näe, mis toimub suletud uste taga

Palavalt oodatud ja enne ilmumist juba kõmuliseks peetud dokumentaalsari «Harry ja Meghan» jõuab peagi Netflixi. Neljapäeval, 1. detsembril avaldati selle esimene treiler.

Kõigest minuti kestvas treileris näidatakse peamiselt fotosid prints Harry ja Meghani eraelust. Ühel hetkel on kuulda prints Harryt lausumas: «Keegi ei näe, mis toimub suletud uste taga.»

Siis kuuleb printsi sõnu: «Ma pidin tegema kõike selleks, et enda perekonda kaitsta.»

Korraks vilksab treilerist läbi klipp, kus prints Harry ja Meghan istuvad diivanil ja viimane pühib pisaraid.

«Kui kaalul on nii palju, kas ei ole mitte loogilisem kuulda meie lugu meilt endilt?» küsib Meghan treileris.

Page Six on varem avaldanud, et dokumentaalsari ilmub 8. detsembril, kuid Netflix kuupäeva oma treileris ei avaldanud. Sarjal on kuus osa ja selle režissöör on Liz Garbus.

Netflix ei ole saatest palju rääkinud, kuid Meghan mainis seda oktoobris Varietyle antud intervjuus. «Tore on meie lugu kellegi usaldusväärsega jagada – kogenud režissöör, kelle tööd olen ammu austanud –, isegi kui see tähendab, et lugu ei räägita viisil, nagu meie oleksime seda soovinud.»

Varem on Meghan avaldanud, et dokumentaalsari keskendub tema ja Harry suhtele: «See on osa elust, mida ma ei ole saanud jagada, mida inimesed ei ole näinud, meie armulugu.»