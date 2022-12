PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 1. detsember: Kaljukits peab tähelepanelik olema, Ambur on valmis hullupöörasteks armuseiklusteks

Ära sekku võimuvõitlusse, ära ürita teisi kuidagi paika panna. See võib lõppeda sellega, et hoopis sulle näidatakse koht kätte.

Naiselik Veenus on vastasseisus meheliku Marsiga – see paneb sul vere käima! Algamas on eriliselt kirega laetud detsembrikuu!