«Esialgse diagnoosi järgi peaksin ma juba surnud olema.» Raske haigus viis raadiomehe Mart Pukki pere lahku

«Isiksus on väga palju muutunud ja väga vastikuks,» tunnistab Pukk, miks ta otsustas teisi säästa ja lähedaste juurest ära tulla. See otsus ei olnud talle aga teps mitte kerge. Ka viimased hetked kodus, enne lahkumist, olid talle väga rasked. «Katus sõitis ikka ära täiesti. Ega ma mingit mürglit ei teinud, aga väga lootusetu seis oli jah,» lisab ta, kuid kinnitab, et hooldekodusse otsustas ta ikka ise minna.

Ka tema abielulahutus on õige pea jõustumas. On näha, et see teeb talle haiget, kuid ta kinnitab, et mõistab ja aktsepteerib naise otsust. «Tema (Pukki abikaasa - toim.) on metsikult ära piinatud selle (haiguse - toim.) poolt. Mida ta hakkab peale sellise vanamehenässiga, kes on temast veel kakskümmend aastat vanem. Minu isiksus muutus nii palju, et ta ei suutnud enam seda välja kannatada,» seletab Pukk, nutuklomp kurgus. «Tema saab eluga edasi minna ja mina oma elu rahulikult ära lõpetada.»