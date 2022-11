«SA LÄHED KAOTAMA» ⟩ Presidendiks kandideeriv Kanye West pakkus asepresidendi kohta Trumpile, kes vihaselt keeldus

See pakkumine 76-aastasele Trumpile aga sugugi peale ei läinud. West ütles, et Trump «põhimõtteliselt karjus» ta peale, öeldes Westile, et «sa lähed kaotama», vahendab Vanity Fair. «Ma olen nagu oota nüüd, sa räägid Ye-ga!» meenutab West videos. Väidetavalt sõimas Trump ka räppari eksnaist Kim Kardashiani, kuid sõnad, mida Trump kasutas, on videos kaetud heliefektiga.