Lapse soo ennustamine võib olla pereloojatele põnev tegevus ning Hiinas on kasutusel lausa kalender, mis lubab oma lapsele soo valida. Saa lähemalt teada, mida see kalender näitab ja kuidas see toimib.

Ühiskonnas, kus lapse sugu on olnud väga määrav, nagu näiteks Hiinas, pole ehk imekspandav, et mingil hetkel leiutati kalender, mis võib potentsiaalselt määrata ära sündiva lapse soo. See tähendab siis, et viljastumine peaks toimuma vastavalt sellele kalendrile.