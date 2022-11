MÕRVAMÜSTEERIUM ⟩ Mesinädalaid veetnud naine leiti uhkest hotellist surnuna

Christe Chen oli alati soovinud abielluda ning talle tundus, et tema peigmees Bradley Dawson on täiuslik kaasa. Siiski sai rutakalt sõlmitud abielu naisele saatuslikuks. Just Cheni abikaasat Bradley Dawsonit kahtlustatakse tema jõhkras tapmises. Mees istub praegu Fidžis vangis süüdistatuna oma naise mõrvas.