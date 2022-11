Andrese ja tema kolleegi Sandra suhte kohta on meedias spekuleeritud novembri algusest saati, kuid kumbki romanssi kinnitama ei rutanud.

Nüüd postitas raadiohääl Instagrami koos Sandraga puhkusefoto kuumast Egiptuse kuurortist. Kas see fotojäädvustus tähendab, et tegu on enamaga kui lihtsalt sõprusega? «Jah, kinnitan, oleme suhtes,» ütleb raadiohääl.