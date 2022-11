Kas inimesed on olemuselt vägivaldsed?

Esimesed tsivilisatsioonid tekkisid 3000–4000 aastat tagasi ning sellest ajast saati on inimesed liigina elanud täielikult rahus umbes 268 aastat. 2003. aastal USA-s välja antud raamatus «What Every Person Should Know About War» («Mida iga inimene peaks sõjast teadma») on kirjas, et ligikaudu üks miljard inimest on otseselt sõja tagajärjel hukkunud, kirjutab livescience.com.