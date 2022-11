TÄISTUND ⟩ Isehakanud korralooja noomib pealinna tänavatel valesti parkijaid: see on jalgrattatee, siin ei tohi isegi peatuda!

Te sõidate autoga Tallinna kesklinnas ja tekib soov pirukapoodi minna, et abikaasale mõned moosipallid koju kaasa võtta. Kõik neli parkimiskohta pagariäri kõrval on täis, aga kõnnitee on kümme meetrit lai, inimesi vähe ja ühtegi munitsipaalpolitseiniku ka lähedal ei paista. Hea koht peatumiseks, sest kõik teevad ju nii. Ja vaevalt jõuate autost väljuda, kui ühtäkki seisab su ees mees, kel rinna peale kaamera kinnitatud. Järgmisel päeval olete juba juutuubis, häbipostis. Ilmselt enam kõnniteele ei pargi.