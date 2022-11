SODIAAGISOSINAD ⟩ Imeline nädal toob rõõmu, kergust ja tervendust

Soovitused nädalaks

Sel nädalal ava end kõige helgematele soovidele ja unistustele ning usu nende võimalikusesse.

Veeda aega lähedaste inimeste ja sõpradega ning räägi ära kõik, mis hingel.

Lase valgusel ja kergusel end täita ning luba need ka oma kõige hämaramatesse nurkadesse - praegu võib.

NÄDALAKAART

Täht

Tarokaart Täht Foto: Shutterstock

Alasti naine toetub vasakule jalale, parem on veekogu äärel. Siin ilmneb vajadus stabiilsuse järele ning Täht on siin selleks, et näidata valgust ja süstida lootust.

Pea meeles: et korraldada asju materiaalses maailmas, pead õppima kõndima oma tähe valguses. Meie täht on meie isiklikud arusaamad ja kindlus paremasse tulevikku – nüüd on sinu kord täielikult universumit usaldada ja uskuda, et kõik, mis juhtub, juhtub silmas pidades sinu parimat käekäiku.

Täht viitab ka kosmilisele korrale ja elu allika uuenemisele. Ära häbene seda, kelleks oled saanud – mõnikord tuleb ült visata kõik, mida kandnud oled, ja õppida end armastama täpselt sellisena, nagu sa rüü all oled. Täht kinnitab, et tuleb loota ning usaldada. Kõik laabub. Torn on kokku langenud, nüüd me tõuseme rusudest.