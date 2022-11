SAAGU VALGUS ⟩ Pariisis pandi jõulutuled säästurežiimile. Eesti linnajuhid: kaunistused tuleb tänavu varem maha võtta

Nädala alguses kõlas «Terevisiooni» saates uudis, et Prantsusmaa pealinnas Pariisis on jõuluvalgust tänavu tavapärasest vähem ning valitud on eriti energiasäästlikud lahendused. Samuti kustutatakse jõulutuled seal juba pooles öös, mitte ei lasta neil hommikuni põleda. Olgugi et Pariisi linnapea sõnul vajavad inimesed jõuluvalgust ka rasketel aegadel, lülitatakse valgust andvad jõulukaunistused kõrgete elektrihindade tõttu välja juba 2. jaanuaril.