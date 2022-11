AITA LEIDA ⟩ Reede öösel kadunud Simon liikus südaöö paiku ilmselt vanalinnast Noblessnerisse

Simoni otsimisega on tegelemas ka Sihtasutus Kadunud. SA juht Aare Rüütel sõnas, et praegu tegeletakse noormehe otsimisega Põhja-Tallinnas. «Aga seal pole ainult tänavad, seal on tühermaad, ehitusplatsid,» ütleb Rüütel.