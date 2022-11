Neil 3 sodiaagimärgil on elus teistmoodi väljakutse

Sodiaagiringis on kolm tähemärki, kelles olemus ei väljendu mitte ainsuses, vaid hoopis mitmuses . Selline duaalne olemus tekitab neis teatavat rahutust - nad muudavad tihti meelt, liiguvad palju siia-sinna ega suuda nii kergelt otsuseid teha ja paigal püsida nagu paljud teised. Samas on nad ka võimelised korraga rohkem erinevaid vaatepunkte nägema ja mõistma ning selle võrra elu rikastama.

Paraku peavad nad pingutama teistest veidi rohkem, et elus tasakaalu ja sisemist rahu leida. Selline on nende väljakutse. Ent kokkuvõttes on see nende jaoks täpselt sama võimalik, kui mistahes muu sodiaagimärgi jaoks.