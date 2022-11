Jäära entusiasm ja hoog nüüd üha kasvab ning takistused kaovad teelt. Nädal toob võimaluse parandada mingit olukorda või haava seoses Jäära eneseväljenduse või isiksusega. Tänu edukatele läbirääkimistele võib Jäära enesetunne märgatavalt paraneda. Elu näitab, et Jääral on rohkem lootust, kui ta seni arvas. On ka hea aeg, et end mingile uuele seiklusele avada! Olgu selleks reis, õpingud või mõni põnev hobi. Jäär võib tunda nüüd seletamatut põnevust.