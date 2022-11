PERSOON ⟩ «Ma näen su häält» saatesse osalejaid valiv Arle Soeson: Eestimaa on täis laulvaid inimesi!

Eesti üks armastatumaid telemänge «Ma näen su häält» kostitab vaatajaid iga pühapäeva õhtul säravate persoonidega. Sarja eetrisse minekule eelneb suur ettevalmistus ja organiseerimine, milles on keskne roll Arle Soesonil, kelle ülesandeks on leida lauljaid ja teesklejaid, kes saates üles astuvad. «Eestimaa on täis laulvaid inimesi, aga kuidas nad üles leida?» küsib Arle. Saame Arlega lähemalt tuttavaks ning uurime, milliseid väljakutseid on osalejate valikul ette tulnud.