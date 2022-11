OTSEBLOGI ⟩ «Ma ei mäleta sellest hommikusöögist väga midagi.» Ühe mehe viletsa hommiku järel sai teine korvi

«Armastuse maleva» teine hooaeg on jõudnud 7. osani.

Nädalavahetus on üle elatud ning lõpule hakkab jõudma ka esmaspäev. See tähendab vaid üht – käes on aeg televiisorite ette sättida ning kaasa elada tõsielusaatele «Armastuse malev»!