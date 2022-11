MIS JUHTUS? ⟩ 2 Quick Start tühistas oma esinemise loetud tunnid enne ürituse algust

«Head sõbrad! Anname teile teada, et meie tänane kontsert vanas heas Atlantise majas lükkub mitme muusiku haigestumise tõttu nädala võrra edasi 18. novembrile,» jagas bänd enda Facebookis eile õhtul, vahetult enne planeeritud kontserdi andmist.

2 Quick Start kinnitas, et eelmüügist ostetud piletid kehtivad nii eilsel peol, kui ka 18. novembril. Ülehomne kontsert ööklubis Võhandu lükkub edasi 26. novembri peale. «Ravime ennast terveks ja anname nädala pärast parima, et teie meelt jälle lahutada!»

«Palume vabandust ja loodame, et saate ka selle kuupäeva oma pidutsemiskalendrisse kenasti mahutada,» vabandas bänd.

Vaid mõned tunnid enne üritust jagas ka ansambli Respekt ninamees Kerdo Mölder enda Instagramis videot, kus teatas, et ansambel soojendab õhtul 2 Quick Starti ning duo astub Atlantise lavale südaööl.

Elu24 -le laekunud info kohaselt andsid osad bändi liikmed viimasel hetkel koroonapositiivse testi. See on ka põhjuseks, miks bändiliikmed olid sunnitud esinemisi nädala võrra edasi lükkama.

Tundub, et pidu ei jäänud siiski pidamata. Kohale läinud peolised said nautida ansambel Respekti esinemist ja videode põhjal võib järeldada, et palavalt armastatud duo fännid nautisid esinemist täiel rinnal.