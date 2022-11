«Südamesoov» täidab vaimupuudega poega kasvatava üksikisa soovi

Ahti ema otsustas poja kasvatamisest loobuda juba pea 10 aastat tagasi ja sellest ajast peale on Andrean pidanud vaimupuudega lapse eest hoolitsemisega üksi hakkama saama. Oma pojale heaks isaks olemine on kuldsete kätega meistrimehe Andreani elu suurim eesmärk. Isegi ehitusel tööl olles on ta alati mõtteis ja juttudes pojaga.

Andrean on tagasihoidlik Pärnu mees, kes kunagi ei kurda. Oma väikesest sissetulekust suudab ta igal kuul ikka midagi säästa, et päevinäinud korterit vanas puumajas oma kätega remontida. Isegi kui see tähendab vaid ühe paki voodrilaua ostmist, sest rohkem sel kuul ei jõua. Samas on ta alati valmis kas või tasuta aitama sõpru ja tuttavaid, kui kellelgi veel mõni remonditöö pooleli on.