OLED NÕUS? ⟩ Need 3 sodiaagimärki on pika vihaga

Pika viha pidamine on iseenesest suur töö ja pingutus ning paljud inimesed eelistavad pigem andestada ja unustada, kui kurjasid kättemaksuplaane haududa. Ent mõnede inimeste puhul see nii pole ning nad ei saa enne rahu, kui tunnevad, et neile põhjustatud kannatuste eest on tasutud.