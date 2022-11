ÕUDNE ⟩ 14-aastane nooruk tappis oma vanema venna

Lastekaitse organisatsioon on meediale teatanud, et on saanud viimase kahe aasta jooksul kaks anonüümset kaebust seoses kõnealuse perega. Kaebused puudutavad laste väärkohtlemist isa poolt ja laste hooletusse jätmist mõlema vanema poolt. 2021. aasta juunis helistas lastekaitsesse isik, kes teatas, et isa kuritarvitab kõiki pere lapsi.