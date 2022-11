«Olukord on kehv!» Kaitseväelaste tasuta hambaravi tekitab küsimusi

Elu24-ga ühendust võtnud Jaanus (nimi muudetud, toimetusele teada) on enda sõnul üle kümne aasta tööasjus kaitseväelastega kokku puutunud ning tema arvates on suurel hulgal neist hammastega üsna halb seis. «Paljudel on sahtel täitsa tühi või vaatab suust vastu vaid mõni ussitanud hammas,» kirjeldab ta.