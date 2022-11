ELU 25 ⟩ Kultuuriminister Piret Hartman Juku-Kalle Raidile rahast, kultuurist, sotsidest ja Ekrest

Piret: Mis on huvitav, et tehti üks uuring – mis ühendab EKRE valijaid? Ja jõuti selleni, et väga paljudes asjades on nad vastuolus, kuid ühendavaks jõuks on viha. See on päris kurb.

Ma usun, et sotsid pakuvad lahendusi. Ei taha küll väga palju maksudest rääkida siin reede õhtul Kuku klubis, aga mure on selles, et praeguse maksusüsteemiga ei ole võimalik edasi minna. Tänaste kriiside juures ei saa riik olla õhuke. Kogu aeg oli riik õhuke, ettevõtja ise otsustab, mida ta teeb. Täna, kui algas koroonakriis, pöördus ettevõtja riigi poole, et tal on vaja abi.

MR: (Kurjalt) Kas sotsid tahavad otsustada, mida ettevõtja teeb?

Piret: Ma arvan, et sotsid ei taha otsustada, mida ettevõtja teeb. Aga sotsid seisavad selle eest, kui inimestel on mure, siis me tuleme appi.

JKR: (Vehib käega) Sa räägid lihtviisilisest ümberjaotamisest. Aga ega sa raha hulka ju ei suurenda.

Piret: Väga suur maksutulu tuleb nende inimeste käest, kelle maksutulu on kõige väiksem. Ma olen nõus sellega, et me ei saa siin rääkida ainult sellest, mida me siin toodame, meie majandus peaks suutma toota oluliselt suuremat lisandväärtust.

MR: (Provotseerib) Kas kultuur on majandus?